Yıllarca baraj göllerinin altında kalan yaklaşık 890 hektarlık alan, suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Bölgenin eski bitki örtüsünü geri getirmeyi amaçlayan çalışma için yaklaşık 17 milyar tohum hazırlandı; Yurok topluluğunun da yer aldığı ekipler tohumları eski rezervuar alanlarına yayarak doğanın yeniden canlanmasını sağlamaya çalışıyor.

TOHUMLARI YILLAR ÖNCESİNDEN TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Böylesine büyük bir alanı yeniden bitkilendirebilmek için hazırlıklar barajlar tamamen kaldırılmadan yıllar önce başladı. Ekipler Klamath çevresindeki doğal bitkilerden milyonlarca tohum topladı. Bu tohumlar bölgedeki fidanlıklarda çoğaltılarak yaklaşık 17 milyarlık dev bir stok oluşturuldu.

Çalışma yalnızca tohumların araziye gelişigüzel saçılmasından oluşmuyor. Toprak yapısına ve bölgenin doğal özelliklerine göre farklı bitki karışımları hazırlanıyor. Otların yanı sıra çalılar ve ağaçlar da eski rezervuar alanlarına yerleştiriliyor. Proje kapsamında yaklaşık 100 yerli bitki türünden yararlanılıyor.

Baraj göllerinin suları çekilir çekilmez ekipler çamurlu zemine girerek ekime başladı. İlk çalışmalar sırasında milyarlarca tohumun yanı sıra on binlerce meşe palamudu ile yaklaşık 76 bin ağaç ve çalı da eski rezervuar alanlarına dikildi.

SOMONLAR İÇİN YÜZLERCE KİLOMETRELİK YOL AÇILDI

Dört barajın kaldırılmasıyla Klamath Nehri'nin uzun süredir kesintiye uğrayan doğal akışı yeniden sağlandı. Projenin en önemli amaçlarından biri, somonların geçmişte kullandığı üreme alanlarına yeniden ulaşabilmesi. Barajların ortadan kalkmasıyla balıkların erişebileceği yaklaşık 640 kilometrelik tarihi yaşam alanının yeniden bağlantılı hale gelmesi hedefleniyor.

Bitkilendirme çalışması da bu sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yeni bitki örtüsünün çıplak toprağı sabitlemesi, erozyonu azaltması ve istilacı türlerin hızla yayılmasını engellemesi bekleniyor. Ağaç ve çalıların büyümesiyle nehir çevresinde balıklar, kuşlar ve diğer canlılar için yeni yaşam alanlarının oluşması amaçlanıyor.

Klamath’taki çalışma, yalnızca barajların ortadan kaldırılmasıyla tamamlanmayacak. Eski rezervuar tabanlarının yeniden doğal bir araziye dönüşmesi için ekim, dikim ve habitat iyileştirme çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.