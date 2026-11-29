Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, yıllar önce baraj gölünün altında kalan eski Karakurt köyü yeniden ortaya çıktı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıkta inşa edilen Karakurt HES Barajı, 8 Şubat 2020 tarihinde su tutmaya başlamış ve bu tarihten itibaren bölgedeki yerleşim yeri tamamen sulara gömülmüştü. Ancak son günlerde su seviyesinde yaşanan azalma ve baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla birlikte sular çekildi. Suların geri çekilmesiyle eski yerleşim yerindeki evler, cami, kilise ve çeşitli tarihi yapılar yeniden görünür hale geldi. Kars-Erzurum kara yolu güzergahı üzerinde yer alan ve suların çekilmesiyle adeta açık hava müzesini andıran eski köydeki yapılar havadan dron ile görüntülendi.

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