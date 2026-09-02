Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasında bir süredir devam eden polemikte yeni bir gelişme yaşandı. Göçer'in eski dostu Akçıl hakkında yaptığı sert açıklamaların ardından sessizliğini bozan Akçıl, avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattığını duyurdu.

GÖÇER'DEN AKÇIL'A SERT SÖZLER

İki şarkıcı arasındaki gerilimin perde arkası, Ferhat Göçer'in Kadir Çetin'in sunduğu Number1 Star programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Göçer, Akçıl ile ilişkilerinin neden eskisi gibi olmadığının sorulması üzerine eski dostunu müzikten çok magazin gündeminde yer almakla eleştirdi. Akçıl'ın yeniden müziğe ve şarkı üretmeye odaklanması gerektiğini savunan Göçer, “medya maymunluğu” yaptığı yönünde sert ifadeler kullandı.

Göçer ayrıca bu tavır devam ettiği sürece aralarındaki ilişkinin düzelmesini beklemediğini söyledi.

AKÇIL'DAN NOTERLİ İHTARNAME HAMLESİ

Açıklamaların ardından günlerce sessiz kalan Sinan Akçıl, bu kez hukuki hamlesiyle gündeme geldi.

Akçıl, avukatı Eda Salman tarafından yürütülen süreç kapsamında “F.G.” olarak bahsettiği şarkıcıya noter aracılığıyla ihtarname gönderildiğini açıkladı.

İhtarnamede Akçıl'ın kendi eserlerinin bundan böyle canlı olarak seslendirilmesine muvafakat etmediğinin bildirildiği belirtildi. Akçıl, ihtara rağmen eserlerin canlı olarak seslendirilmesi halinde gerekli hukuki yollara başvurulacağını da duyurdu.

İHTARNAMEDE SADECE BAŞ HARFLERİ YER ALDI

Sinan Akçıl'ın paylaşımındaki bir ayrıntı da dikkat çekti. Şarkıcı, ihtarnamenin gönderildiği kişinin adını açıkça yazmak yerine “F.G. isimli şarkıcı” ifadesini kullandı.

Ancak son dönemde Ferhat Göçer ile yaşadığı polemik ve Göçer'in Akçıl hakkındaki açıklamaları nedeniyle söz konusu kişinin Ferhat Göçer olduğu değerlendirildi.

Eski dostlar arasındaki gerilim böylece şarkılar üzerinden yeni bir boyut kazanırken, Ferhat Göçer'in ihtarnameye ve Akçıl'ın son hamlesine nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.