Chubut'ta bölge ekonomisinin can damarı olan balıkçılık sektöründe nefesler tutuldu. Yeni sezonun başlangıcı için gün sayan işletmeler, mürettebatlar ve liman esnafı, yetkili makamların başlattığı kritik araştırma operasyonuna kilitlendi. İl Balıkçılık Sekreterliği koordinesinde denize açılan dev filo, kaynakların ticari avcılığa uygun olup olmadığını test etmek üzere il sularını taramaya başladı.

DENİZDE DÖRT GÜNLÜK ALARM VERİLDİ

Operasyon kapsamında, uzunlukları 21 metreye varan 16 kıyı gemisi ile 10,5 metrelik 4 geleneksel balıkçı teknesi iki ayrı stratejik gruba ayrıldı. Hava şartlarının elvermesi durumunda tam 4 gün sürecek olan bu geniş çaplı tarama çalışmasında her teknede resmi bir denetim gözlemcisi görev alıyor.

Ekipler ilk iki gün Isla Escondida ile Bahía de Camarones arasındaki güney hattında ağ atarken, sonraki iki gün rota kuzeye çevrilecek ve Golfo Nuevo ağzına kadar uzanan hatta incelemeler derinleştirilecek. Amaç, deniz tabanındaki popülasyonun yoğunluğunu, dağılımını ve büyüme hızını anlık verilerle kayıt altına almak.

SADECE BULMAK YETMİYOR

Mürettebatın ağları dolu çekmesi, sezonun doğrudan açılacağı anlamına gelmiyor. Yetkililer, erken avlanmanın ekosisteme zarar vermesini engellemek adına son derece sıkı parametreler belirledi. Ağlara takılan türlerin ticari boyutta (özellikle L3 ve üzeri kategoride) olması şartı aranıyor; böylelikle genç popülasyonun tükenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

YÜZDE 10 SINIRI DİKKAT ÇEKTİ

Bununla birlikte, hedeflenen avın haricinde ağlara takılan diğer canlı türlerinin oranının yüzde 10 sınırını kesinlikle aşmaması gerekiyor. Eğer elde edilen örnekler bu katı biyolojik kriterleri karşılamazsa, sezonun başlangıcı tamamen askıya alınacak veya operasyon 7 ila 10 gün sonrasına ertelenerek yeniden inceleme başlatılacak.

SEKTÖRÜN GÖZÜ KULAĞI GELECEK RESMİ KARARDA

Sendikalarla yapılan ücret müzakerelerinin yüzde 26'lık artış uzlaşısıyla olumlu bir zemine oturmasının ardından, Rawson limanındaki tüm dikkatler denizden gelecek teknik sonuçlara çevrildi. 4 günlük operasyonun ardından Sekreterlik, tüm bölgede avlanmaya izin verilip verilmeyeceğini veya sahanın sadece belirli koridorlarla kısıtlanıp kısıtlanmayacağını resmi olarak ilan edecek.