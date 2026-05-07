Projede deniz tabanından çıkarılan kumlar özel boru hatlarıyla kıyıya pompalanacak. Böylece aşınan bölgelerde sahil yeniden genişletilecek ve kıyının deniz tarafından yutulmasının önüne geçilmeye çalışılacak. Uzmanlar, uygulamanın aynı zamanda limandaki sediment birikimini azaltacağını belirtiyor.

DENİZDEN ÇIKARILAN KUMLAR PLAJA TAŞINACAK

Çalışma kapsamında biriken deniz tabanı tortuları doğrudan kıyıya aktarılacak. Bu yöntem, 'yapay plaj besleme' sistemi olarak biliniyor. Normalde uzak bölgelerden taşınan kum yerine, liman çevresinde biriken doğal sedimentlerin kullanılması planlanıyor.

Yetkililere göre operasyonun yaklaşık 45 iş günü içinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların hava koşulları ve deniz durumuna göre sürdürüleceği ifade edildi.

KIYI EROZYONU DÜNYA GENELİNDE BÜYÜYOR

Uzmanlar, iklim değişikliği, yükselen deniz seviyesi ve güçlü dalgaların dünya genelindeki birçok sahilde ciddi erozyona yol açtığını belirtiyor. Son yıllarda bazı ülkelerde benzer şekilde deniz tabanından kum çekilerek kıyıların güçlendirilmesi için projeler hayata geçiriliyor.

Bilim insanları ise bu tür projelerin kısa vadede kıyıları koruyabileceğini ancak uzun vadede sürekli bakım gerektireceğini vurguluyor. Özellikle turistik sahillerde kıyı kaybının ekonomik etkilerinin de giderek arttığı belirtiliyor.