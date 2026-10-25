Tedavi gördüğü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Nev, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nev’in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

ÜNİVERSİTE ARKADAŞI SÜLEYMAN SOYLU DA KATILDI

Sanatçı Nev’in cenaze törenine katılanlar arasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Nev ile üniversite yıllarından arkadaş olduklarını ifade eden Soylu, cenaze töreninde hazır bulunarak eski dostuna son görevini yerine getirdi.

SANATÇI DOSTLARINDAN VEDA MESAJLARI

“Zor”, “Sen Gibi”, “Benmişim” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanınan Nev’in vefatının ardından müzik dünyasından çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

Kenan Doğulu, Yalın, Demet Akalın, Ferman Akgül, Bertuğ Cemil ve Aslı Gökyokuş’un yanı sıra maNga ve Gripin grupları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sanatçıyı andı.

NEV KİMDİR?

Asıl adı Nevzat Doğansoy olan Nev, 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul’da doğdu. Müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başlayan sanatçı, ilk enstrümanı olan mandolinin ardından üniversite döneminde elektro gitar çalmaya başladı.

Türkiye’nin güney bölgelerindeki çeşitli mekanlarda sahneye çıkarak müzik deneyimini geliştiren Nev, 1995 yılında Chantage grubuna katıldı. Bir süre grupla çalışmalarını sürdüren sanatçı, daha sonra solo kariyerine odaklandı.

Nev’in müzik kariyerindeki önemli gelişmelerden biri, 2000 yılında Teoman’ın daveti üzerine Türkiye turnesine katılması oldu. Bu turneyle birlikte geniş dinleyici kitlelerine ulaşma fırsatı yakalayan sanatçı, müzik dünyasındaki tanınırlığını artırdı.

İlk albümü Her Şeye Rağmen ile solo kariyerinde önemli bir adım atan Nev, kendine özgü yorumunun yanı sıra bestelediği şarkılar ve kaleme aldığı sözlerle de Türk müziğinde iz bıraktı.