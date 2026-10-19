AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde düzenlenen Yeşil Camii Kur'an Kursu'nun temel atma törenine katıldı.

Kur'an kursunun yeniden inşası için düzenlenen törende konuşan Soylu, "Çürüme Batı'ya hamledilir, ama bize asla. Bu ülkeyi kimse çürütemez" ifadelerini kullandı.

Toplumun tamamının yapılan yanlışlar üzerinden değerlendirilmesine ilişkin de konuşan Soylu, "Yapılan yanlışları genele teşkil ederek yaparsak toplumun imhasına neden oluruz" dedi.

Soylu'nun söz konusu ifadeleri Erenköy Cemaati'ne bağlı Aziz Hüdayi Vakfı'na gönderme olarak yorumlandı.

CEMAAT NE DEMİŞTİ?

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 13 Ekim'de "Toplumsal Çürümeyi Kabullenmiyoruz! İnsan Kalmak İçin Bir Çağrı" başlıklı bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride Türkiye'de son dönemde yaşanan olayları toplumsal çürüme başlığı altında ele aldı. Açıklamada fon soruşturmaları, uyuşturucu, sanal kumar, eğitim ve aile hayatına ilişkin değerlendirmelere yer verilmişti.

Fon krizinin yalnızca ekonomik bir mesele olmadığı belirtilen açıklamasında "Fon krizi, çürümenin cüzdana da sıçradığını ilan etti" ifadelerini kullanılmıştı.

Bildiride, fon krizinin denetimsizlik, göz yumma ve kayırmacılığın sonucu olduğu ileri sürülmüş, yolsuzlukların sorumlularının kim olursa olsun hesap vermesi gerektiği vurgulanmıştı.