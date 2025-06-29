Geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte "Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum" açıklamasıyla gündem olan eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yarınlar için Teşkilat" konulu eğitim programında konuştu.

'AKP 16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİNİN ADIDIR'

Milletvekili olarak görevini sürdürdüğünü hatırlatan Soylu, AKP'nin, sadece bir siyasi partinin adı olmadığını, büyük bir dava ve yolculuğun adı olduğunu dile getirdi.

Soylu, "AK Parti, kurulan 16 büyük Türk devletinin adıdır. AK Parti hepimizin kokusunu özlediği, sevdiği ve beklediği partidir. AK Parti bütün coğrafyamızın ve gönül dünyamızın adı ve resmidir" diye konuştu.

AKP'nin, sadece bir siyasi parti olmadığını belirten Soylu, Erdoğan önderliğinde sözünü söyleyebilmek için 25 yıldır direnen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

'TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'A 6-8 YIL DAHA İHTİYACI VAR'

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunun bu millete özgüven kazandırdığını da vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var. Dünyada üç tip lider vardır. Üst kat lider, orta kat lider ve alt kat lider. Yüzyıldan beri ilk kez biz üst kat liderle karşı karşıyayız. Yolsuzluklara bulaşmış, hiçbir şey yapmamış insanları parlatacaklar, 25 yıldır çeyrek asırdır Türkiye'yi bütün özlemleriyle buluşturan Tayyip Erdoğan'ı oyun dışı bırakacaklar. Yok öyle bir yağma, bu ülkenin bir evladı olarak bunu söylüyorum."

Siyasette teşkilatçılığın önemini anlatan Soylu, siyasetçilik ve teşkilatçılığın bir disiplin, aynı zamanda da hem davaya hem lidere sadakat meselesi olduğunun altını çizdi.

Süleyman Soylu, dünyada vekalet savaşlarının olduğunu sürekli dile getirdiklerini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız çok temkinli politika yürütüyor. Suriye ve İran meselesi dahil olmak üzere dört dörtlük bir politika yürütüyor" ifadesini kullandı.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AKP İl Başkanı Selman Altaş, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.