AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz cumartesi akşamı Ağasar Vadisi Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından İstanbul Sancaktepe'deki Palas Davet Salonu'nda düzenlenen dayanışma gecesine katıldı. Kültür Evi'nin yapımına destek amacıyla düzenlenen gecede konuşan Soylu, parti içinde adı fon skandalına karışan isimlere göndermede bulundu. Soylu, "Biz bir davanın bir dönemdeki mensuplarıyız. İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar! Dava alimallah devam eder. Dava milletimizin davasıdır" ifadelerini kullandı.

"KİMSE YANLIŞ YAPARSA TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

Konuşmasında hata yapan kişilerle davanın birbirinden ayrı tutulması gerektiğini söyleyen Soylu, "Kim yanlış yaparsa, kim eksik yaparsa, insandır; kim hata yaparsa, kim tama ederse bu davanın onunla bir işi yoktur! Bu davaya kimsenin zarar vermesine, hiçbir bireyin zarar vermesine tahammül edemeyiz" dedi.

"HERKESİN KENDİNİ İFADE ETTİĞİ TÜRKİYE VAR"

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dava için insanlar asıldı. Bu dava için 15 Temmuz'da şehitler oldu. Bu dava için insanlar hapse girdiler. Bu dava için insanlar gözü yaşlı, üniversitelerin önüne geldiler; 'Ben çocuğumu okutamayacağım' dediler. Bu dava için, evet, başına başörtüsünü takan kadınlar; oğlu üsteğmen oldu, oğlu albay oldu, oğlu paşa oldu, askeriyeden içeri giremedi. Bugün herkesin kendini ifade ettiği Türkiye için Allah'ımıza şükrolsun!. "Bu milletimize yanlış yapamayız! Millet ne emrederse biz onun sonuna kadar emrine amadeyiz. Bu kadar basittir. Bu kadar net."