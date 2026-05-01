Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Meclis'te bir muhabirle yaşadığı tartışmaya ilişkin konuştu.

Gündem olan konuşmayı TV100'e değerlendiren Soylu, toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüsü olduğunu vurgulayarak, "Orada soruya cevap vermem, dışarıda sorulursa başımın üstünde yeri var" dedi.

'ERDOĞAN'A BAĞLILIĞIMI BIRAKMAM'

"Meclis'in müdavimi olmadığını" belirten Soylu şunları söyledi:

"Ben Meclis’e gücüm yettiğince gidebiliyorum. Haftada bir Meclis’e giderim ama çok da gitmem. Çünkü dönemimin sonunu bekliyorum. Dönemim bitince, veleddalin amin.

Ben siyaseti zihnimde bırakmış durumdayım ama davamı, Erdoğan’a bağlılığımı ve fikrimi bırakmam.

2028’den sonra bana bir kişi 1 gün siyaset yaptıramaz."