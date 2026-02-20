2023'teki son genel seçimlerin ardından Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya'ya devretmesiyle başlayan süreç bitmek bilmeyen bir gerilime sahne oldu.

Yerlikaya'nın görevden ayrılmasının eski Bakan Soylu'nun kullandığı iddia edilen "gereği yapıldı" ifadesiyle ikili arasındaki gerilim ayyuka çıktı.

Sözcü TV'de Serdar Cebe Ana Haber'de Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya arasındaki gerilim aktarıldı:

4 Haziran 2023’te Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya’ya devretti. İkili arasındaki gerilim, görev süresi boyunca devam etti. Yerlikaya’nın ayrılışının ardından ise iç gerilim daha görünür hale geldi.

Yerlikaya dönemindeki şikayetlerin bir bir Beştepe’ye gittiği iddia edildi. Bülent Turan ile Yerlikaya birlikte mesai yaparken, Soylu–Turan yakınlığının Yerlikaya ile karşı karşıya gelinmesine sebep olduğu öne sürüldü. Hatta zaman zaman Yerlikaya ile Turan’ın aynı uçağa bile binmediği ifade edildi.

Soylu’nun, Yerlikaya’nın gidişine sevinmiş olabileceği iddia edildi. Meclis kulisinde AKP'li Osman Gökçek ile karşılaşan Soylu'nun baş selamını, Yerlikaya döneminden hatırlanan "gereği yapıldı" sözleriyle yaptığı ileri sürüldü.

Bu sözler üzerinden iki isim arasındaki iç gerilim bir kez daha gündeme geldi.