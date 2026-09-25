Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yeni görev dağılımı belli oldu.

Kurum bünyesindeki en kritik birimlerden sorumluluk, eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a verildi.

KRİTİK BİRİMLER ÇALIŞKAN’A BAĞLANDI

Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilirken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Narkotik Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’ndan sorumlu olacak.

SOYLU İLE RESTLEŞMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı restleşmeyle kamuoyunun gündemine gelmişti.

SOYLU’NUN OĞLUNUN ARACININ ARANDIĞI İDDİASI

Mustafa Çalışkan’ın İstanbul Emniyet Müdürü olduğu dönemde, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlunun kullandığı aracın polis ekiplerince durdurularak arandığı iddia edilmişti.

İddialara göre Soylu, olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’ı telefonla aradı.

Ancak Çalışkan’ın Bakan Soylu’nun telefonunu meşgule attığı öne sürülmüştü.

PEKER’İN KORUMA POLİSİ İDDİASI

Çalışkan ile Soylu arasındaki gerilim iddialarında bir diğer başlık ise Sedat Peker’e koruma polisi tahsis edilmesi oldu.

Peker, yayımladığı videolardan birinde Soylu’ya yönelik, “Bana koruma polisini sen vermedin mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu ise Peker’e koruma polisi verilmesiyle ilgili olarak, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan’ın Terörle Mücadele Müdürlüğü dönemine işaret etmişti.

Koruma polisinin görevlendirilmesine ilişkin talimatın altında Çalışkan’ın imzasının bulunduğu da öne sürülmüştü.

“BİR GÖRELİM BAKALIM”

Hakkında açığa alınacağı yönünde iddialar gündeme gelen Çalışkan ise bu iddialara tepki göstermişti.

Çalışkan, “Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim” ifadelerini kullanmıştı...