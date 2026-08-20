Süleymancıların eski lideri ve cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Arif Ahmet Denizolgun, Eylül 2016’da hayatını kaybetti.

Denizolgun’un kardeşi, eski İstanbul milletvekili Mehmet Beyazıt Denizolgun ile eski milletvekili oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, ölümün doğal olmadığını ve cinayet olabileceğini savundu.

Yakınları tarafından geçmiş yıllarda yapılan suç duyurusunda, Denizolgun’un planlı bir cinayete kurban gittiği öne sürüldü. Dilekçede ayrıca Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunun ortadan kaldırıldığı iddiasına da yer verildi.

SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILDI

Denizolgun’un ölümüyle ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikâyet üzerine yeniden soruşturma başlattı. Cinayet soruşturması devam ederken, Adli Tıp Kurumu yetkililerinin görevlerini kötüye kullandığı iddiasıyla yürütülen ayrı soruşturma dosyası Temmuz 2025’te yetkisizlik kararıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Söz konusu dosyada Eylül 2025’te takipsizlik kararı verilerek soruşturma kapatıldı.

ÖLÜMÜNDEKİ 36 SAATLİK SÜRE MERCEK ALTINDA

Denizolgun’un ölümü, yıllar sonra yeniden soruşturmanın gündemine geldi. O dönem ölüm nedeni yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti.

Ancak yeni soruşturmada, Denizolgun’un ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamaması dikkat çekti. Bu süreçte yaşananlar, telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri ve Denizolgun’un son görüldüğü saatler üzerinden araştırılıyor.

ŞOFÖRÜ VE ÇALIŞANLARIN İFADELERİ İNCELENDİ

2016 yılında yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun’un şoförü Murat Bayrak ile evde görev yapan hizmetlinin ifadeleri alındı.

Dosyadaki ifadelere göre Denizolgun, 6 Eylül 2016 sabahı şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13.00 sıralarında çiftliğe dönen ve bir süre at bindiği belirtilen Denizolgun, daha sonra odasına geçti.

CANSIZ BEDENİ KOLTUKTA BULUNDU

Ertesi gün öğle saatlerine kadar Denizolgun’dan haber alınamaması üzerine şoförü Murat Bayrak şüphelendi. Bayrak, seyis Kadiroğlu’ndan evi kontrol etmesini istedi.

Yapılan kontrolde Denizolgun, koltukta hayatını kaybetmiş halde bulundu.

ÜZERİNDE BİNİCİ KIYAFETLERİ VARDI

Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Denizolgun’un üzerinde binici kıyafetleri bulunuyordu. Ayrıca ağzından kan geldiği iddia edildi. Kanın kurumuş halde olması da dosyadaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.

MEZARI AÇILDI

Denizolgun’un ölümü ilk etapta doğal ölüm olarak kayıtlara geçti ve dosya kapatıldı. Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden gündeme gelen soruşturma kapsamında mezarı da açıldı.

Karacaahmet Mezarlığı’nda gerçekleştirilen fethi kabir işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Mezarın açılmasının ardından yapılacak adli ve tıbbi incelemelerin, Denizolgun’un ölümüne ilişkin soru işaretlerinin giderilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

RAPORU HAZIRLAYAN DOKTORLAR DA GÜNDEMDE

Denizolgun’un ölümünü doğal nedenlere bağlayan raporu hazırlayan doktorların daha sonraki süreçte FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ve ceza aldığı belirtildi.

SÜLEYMANCILARA YÖNELİK OPERASYONDA 32 TUTUKLAMA

Öte yandan 13 Ağustos 2026’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılara yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı.

Altı şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.