Türkiye'nin en kalabalık dini yapılanmalarından biri olarak bilinen Süleymancılar cemaatine yönelik operasyonların ardından Alihan Kuriş hakkında aramalar arttı.

Alihan Kuriş kimdir?

Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979'da İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar ve iş insanı olarak biliniyor.

Gülderen Kuriş ve Mahmut Sabri Kuiş'in oğlu olan Alihan Kuriş, cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın anne tarafından torunudur. Kuriş, cemaatin önceki lideri ve Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından cemaatin başına geçti.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş neden gözaltına alındı?

Soruşturmanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Dosyada şüphelilere yönelik iddialar arasında yolsuzluk, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunuyor.

Soruşturma dosyasında, bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

MASAK incelemesi genişletiliyor

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden gerçekleşen yüksek tutarlı para transferlerinin mercek altına alındığı belirtildi.

123 adreste arama ve el koyma

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketler ve bunlarla ilişkili mal varlıkları hakkında da kayyım atanmasına karar verildi.

5 ayrı suçtan soruşturma

Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında toplam 5 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Dosyada yer alan suçlamalar şöyle:

Suç örgütü kurma ve yönetme

Suç örgütüne üye olma

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Soruşturmanın, yapılanmanın yalnızca kişiler arasındaki ilişkileri değil, şirketler, para transferleri ve ticari faaliyetler üzerinden oluşturulduğu değerlendirilen ekonomik ağı da kapsadığı belirtildi.