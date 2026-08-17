Almanya’nın Köln kentinde inşa edilen yeni merkeze ilişkin açılış görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde yüzlerce kişinin merkezde bir araya geldiği görüldü.

Katılımcıların önemli bölümünün aynı tip mavi takke taktığı ve toplu şekilde yukarıdaki bir noktaya el salladığı görüntülere yansıdı.

AÇILIŞ TARİHİNİN ERKENE ALINDIĞI İDDİASI

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Köln’deki merkezin açılış tarihi erkene alındı. Törenin, Alihan Kuriş’in Ankara’da adliyeye sevk edildiği gün gerçekleştirildiği belirtildi. Açılışın zamanlamasının, Türkiye’de yürütülen soruşturma nedeniyle yapı mensuplarına “moral vermek” amacı taşıdığı öne sürüldü.

MERKEZ KÖLN-MÜNGERSDORF’TA İNŞA EDİLDİ

Son TV'in aktardığı bilgilere göre yeni merkez, Almanya’da faaliyet gösteren İslam Kültür Merkezleri Birliği (Verband der Islamischen Kulturzentren-VIKZ) tarafından Köln’ün Müngersdorf bölgesinde inşa edildi.

Projenin tanıtım bilgilerine göre kompleks, 12 bin 608 metrekarelik arsa üzerinde yer alıyor. Yapıların toplam kullanım alanının 17 bin 763, brüt kat alanının ise 32 bin 816 metrekare olduğu belirtiliyor.

Üç ana bölümden oluştuğu belirtilen komplekste ibadet alanı, eğitim merkezi, öğrenci yurdu, misafirhane, idari ofisler ile toplantı ve etkinlik salonları bulunuyor.

KOMPLEKSTE YURT VE MİSAFİRHANE DE BULUNUYOR

Projenin kurumsal tanıtım sayfasında yer alan bilgilere göre merkezde 881 kişilik ibadet alanı bulunuyor. Komplekste ayrıca 231 yataklı öğrenci yurdu ve 114 yataklı misafirhane yer alıyor.

Merkezin otopark kapasitesinin ise 172 araçlık açık park alanı ve 156 araçlık kapalı otopark olmak üzere toplam 328 araç olduğu belirtiliyor.

70 MİLYON DOLARA MAL OLDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonun ardından yaptığı açıklamada Köln’deki merkezin yapılanmanın faaliyetleri açısından önemli bir konuma sahip olduğunu savundu. Çiftçi, soruşturma konusu yapının faaliyetlerini Köln’e taşımayı planladığının değerlendirildiğini ve merkez için yaklaşık 70 milyon dolarlık yatırım yapıldığını söyledi.

ALİHAN KURİŞ’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturmanın “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiaları üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 38 şüpheliden Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. Altı şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.