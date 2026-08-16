Almanya’daki Süleymancılar “Bize karşı bu emri kim verdiyse Allah onun belasını versin“ diye beddua seanslarına başladı. Bu hareket FETÖ’cüleri hatırlattı. Yasa dışı yollardan 1 milyar Euro’ya yakın para kaçırılan Almanya ise suskun. Süleymancılara karşı hiçbir yasal takibat yok.

BELA OKUYORLAR

Lüks giyimli oldukları görülen Süleymancılar’dan, baş hoca olduğu tahmin edilen biri “Biz haksızsak, Allah bizim belamızı versin. Çoluğumuzun, çocuğumuzun belasını versin. Kıyamete kadar bela versin. Amma eğer biz haksızsak bizle ilgili emir verenler haksızsa Allah onların bin bir belasını versin. Cenabı hak çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Sürüm sürüm süründürsün“ diyor. Yanındakiler ise “Amin, amin” diyerek destek oluyor.

Alman basını geçen yılki haberinde cemaatten muhalif olarak söz etti.

Bu arada geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasına değinen Frankfurter Rundschau, “Erdoğan neden başka bir islami yapılanmayı hedef aldı?” başlığıyla bir haber yayınlamıştı. Haberde, Süleymancıların muhalif olarak tanımlanması dikkat çekti.

‘NEREDEN BULDUN’ YOK

Bu arada Almanya ve ülkelerine çeşitli yollarla akıtılan milyonlarca Euro’ya rağmen, herhangi bir işlem başlatmadı. Kendi halindeki vatandaş, 3 bin Euro gönderse, “Nereden buldun?” diye soran Almanya’nın iki yüzlü tavrı da dikkat çekti.

Prof. İzzet Özgenç, Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı.

İzzet Özgenç’ten, Erdoğan’a Prof. Dr. Gökçen çağrısı

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de var. Cumhurbaşkanının eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, Gökçen’in 67 yaşında ve sağlık sorunları olduğuna vurgu yaparak Erdoğan’a hitaben şunları söyledi: “Birkaç ay sonra yaş haddinden emekliye ayrılacak, çağrıldığında gelecek bu arkadaşımız, kaçacak bir kişi gibi gözaltına alındı, bodrum katındaki nezarethanede tutuluyor. Yanlışları dile getirmek görevimizdir.”