Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılı eylül ayında hayatını kaybetti. Bazı yakınları bu ölümün bir cinayet olduğunu iddia etti. Daha önce takipsizlik kararı veren Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim 2024 tarihinde yapılan şikayetin ardından yeniden soruşturma başlattı.

SAHTE OTOPSİ RAPORU İDDİASI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, söz konusu şikayet dilekçesinde; Denizolgun’un planlı şekilde öldürüldüğü iddia ediliyor, hatta Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ilk otopsi raporunun da bunu doğruladığı belirtiliyordu. Öyle ki bu nedenle otopsi raporu ortadan kaldırılmış, şikayet dilekçesindeki iddialara göre gerçeklerle bağdaşmayan yeni bir rapor hazırlanmıştı. Bu rapor başsavcılığa gönderilmiş ve bunun üzerine Denizolgun’un şüpheli olduğu iddia edilen ölümüne ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. Söz konusu şikayet üzerine Beykoz Başsavcılığı cinayet iddialarını yeniden araştırmaya koyulmuştu.

Soruşturmasını yürüten Beykoz Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun Bahçelievler İlçesi’nde olması nedeniyle bu ilçenin sorumluluğunun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğunu belirterek dosyaya yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma dosyasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.