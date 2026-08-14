İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Süleymancılar'ın merkezi olarak bilinen adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, merkez olarak kullanılan binada arama yaptı.
Operasyon sırasında bölgeye takviye polis sevk edildiği ve aramaların sürdüğü belirtildi.
POLİSE İÇERİ ALMAMAK İÇİN DİRENDİLER
Bu arada sosyal medyada yayılan görüntülerde içeride cemaat yöneticilerinin polis ekiplerini içeri almamak için direndiği görüldü.
Süleymancıların operasyonu durdurmak için bina önünde toplanarak polise engel olması üzerine arbede çıktı.
TARİKAT LİDERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş'in liderliği yaptığı Süleymancılar cemaatine 17 ilde operasyon düzenlenmişti.
Suç örgütü iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kuriş ile birlikte 30 kişi gözaltına alınmıştı.
Toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenilmişti.