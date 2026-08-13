Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Süleymancılara yönelik soruşturması ve Alihan Kuriş dahil 49 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Süleymancılar yeniden gündeme geldi. 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 123 adreste arama yapılırken, MASAK incelemelerinde bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Gündemde yeniden yer alan Süleymancılar, yalnızca yapılanmalarıyla değil, dini uygulamalarıyla da merak ediliyor. Cemaatin dikkat çeken uygulamalarından biri ise dua ederken ellerini kapalı tutmaları.

Peki Süleymancılar neden elleri kapalı dua ediyor?

Süleymancılar neden elleri kapalı dua eder?

Süleymancılar, dua ederken ellerini diğer birçok Müslümanın alışık olduğu şekilde açık tutmak yerine kapalı şekilde tutmalarıyla da dikkat çekiyor. Bu uygulamanın arkasında ise cemaat içinde aktarılan belirli bir dini yorum bulunuyor.

Süleymancıların dini anlayışının, Ehli Sünnet çizgisi içinde şekillendiği ve cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın Silsile-i Sâdât’ın son halkası olduğuna inanıldığı aktarılıyor.

Eller neden kapalı tutuluyor?

Cemaat içinde aktarılan anlatıya göre ellerin kapalı tutulmasının temelinde, başka dinlerin ibadet biçimlerine benzememe düşüncesi bulunuyor.

Bu anlayışa göre geçmişte elleri açık şekilde dua edenlerin zaman içerisinde farklı bir dua biçimine yöneldiği ve bunun Hristiyanların dua etme şekliyle benzerlik taşıdığı düşünülüyor. Bu nedenle Süleymancılar, kendi dini yorumları doğrultusunda dua sırasında ellerin kapalı tutulmasını tercih ediyor.

Cemaat içinde eller açık şekilde dua edilmesi de bu nedenle uygun görülmüyor ve bazı yorumlarda bunun mekruh olduğu ifade ediliyor.

Cemaatin dini uygulamaları kendi yorumlarıyla şekilleniyor

Süleymancıların dini uygulamalarında Kur'an ve hadislerin yanı sıra, cemaatin kendi dini yorumlarının da belirleyici olduğu aktarılıyor. Giyim kuşamdan ibadet biçimlerine kadar çeşitli konularda cemaat içinde benimsenen uygulamalar bulunuyor.

Bu çerçevede dua sırasında ellerin kapalı tutulması da yalnızca kişisel bir tercih olarak değil, cemaatin dini anlayışı içerisinde benimsenen bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Süleymancılar ile diğer bazı İslami cemaatlerin ibadet ve dini anlayışlarında benzerlikler bulunsa da, farklı uygulamalar ve yorumlar cemaatleri birbirinden ayıran unsurlar arasında yer alıyor.

Süleymancılar başörtülerini neden çene altında bağlar?

Süleymancı kadınların başörtüsünü önden iğne görünmeyecek şekilde bağlamasının, cemaatin kendine özgü giyim tarzının bir parçası olduğu aktarılıyor. Daha önemlisi, Sakarya Üniversitesi'ndeki bir akademik çalışmada cemaat mensubu kadınların bu bağlama biçimini “yolumuzun simgesi” olarak açıkladıkları; bunun Süleyman Hilmi Tunahan'ın kızlarının ve hanımlarının bağlama biçimiyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Başörtüsünün bu şekilde bağlanması, cemaat içinde bir aidiyet ve tanınma işareti olarak da görülüyor.