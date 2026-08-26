Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Tutuklananlar arasında, soruşturmanın ilk dalgasında tutuklanan cemaat lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de yer aldı.
Tutuklanan 10 kişinin isimleri şöyle:
- Hilmi Tuna Kuriş
- Mehmet Özmen
- Osman Sert
- İsa Ateş
- Abdullah Özcan Yavuz
- Taner Çetin
- Metin Surat
- Mehmet Ünal
- Erhan Yılmaz
- Süleyman Tuna Akbulut