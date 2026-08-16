Soruşturma dosyasına giren tespitler, örgütün Türkiye'yi 17 ayrı bölgeye ayırdığını ve her bölgenin başına özel sorumlular atadığını gösterdi. Tüm bu devasa yapının komuta merkezinin ise İstanbul Ümraniye'deki Gümüşsoy Sevim Kur'an Okutma Vakfı olduğu tespit edildi. Finansal, idari, hukuki ve manevi kararlar bu merkezden alınıp "Ulaklar" aracılığıyla illere iletiliyor.

İncelenen yapılanmada 16 ayrı özel komisyonun kurulduğu belirlendi. Çamlıca Kitap Yayın, Personel, Ortaokul, İnşaat, Muhasebe, Ticari İşler, Teknik İşler, Hac ve Umre, İrşad Komisyonu, Mutfak Gıda Kermes, Kız Kursları, Lise, Üniversite, Daimi Grup ve Resmi İşler komisyonları faaliyet gösteriyor. Daimi Grup, adayları belirlerken Resmi İşler kamu kurumlarıyla evrak takibi, İrşad Komisyonu ise manevi faaliyetleri denetliyor.

"HAMAS'IN TERÖRÜNÜ KINIYORUZ"

Örgütün Türkiye'deki muhafazakâr tabanına yönelik propagandasının aksine, Almanya'da tamamen farklı bir kimliğe büründüğü belgelendi. 16 Ekim 2023'te Düsseldorf'ta Kuzey Ren-Vestfalya Bakanı ve Devlet Şansölyesi ile yapılan resmi görüşmenin ardından imzalanan ortak açıklamada, VIKZ yöneticileri şu ifadeleri kullandı: "Hamas'ın İsrail halkına karşı işlediği vahşetlerin koşulsuz olarak kınanması ve Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakması gerektiği konusunda fikir birliği vardır."

Açıklamada ayrıca, "Hamas'ın sokaklarımızdaki terörist saldırılarının kutlanmasına veya küçümsenmesine izin vermeyeceğiz. Hamas'ın dünya çapındaki Yahudi kurumlarına saldırma çağrısını en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi. Bu durum, örgütün Türkiye'deki tabanını kontrol için kullandığı "Mehdi" iddiasıyla Almanya'daki 70 milyon Euro'luk merkezlerini koruma çabası arasında büyük bir tezatlık oluşturuyor.

Örgütün ticari imparatorluğu ve finansal ağı da soruşturma kapsamında deşifre edildi. Gözaltındaki Mehmet Akbacakoğlu, ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu olarak Ayakkabı Dünyası'nın ortağı konumunda lobi faaliyetlerini yönetiyor. Hilmi Tuna Kuriş, aile içindeki para akışını sağlayan finans yöneticisi olarak görülürken, Fahri Candemir başdanışman olarak gizli talimatları iletti.

Muhasebe sorumlusu Mehmet Hilmi Molla, milyarlarca liralık kayıt dışı bütçeyi ve bankacılık sistemi dışı transferleri yönetirken, Nezih Murat Büyükgöze şifreli haberleşme ağlarını koordine ediyor. Metin Güder ise hiyerarşik düzen sorumlusu olarak disiplin ve biat sistemini denetliyor. Yapının, hazine arazisine kaçak inşa ettiği yurtların yıkılması üzerine hükümetle gerilim yaşarken, Almanya'da yerel yöneticilerle yakın ilişki kurduğu anlaşıldı.

POLİS EYLEME MÜDAHALE ETMEDİ

Süleymancılara ait Hisar Hastanesi’nde evrak imha edildiği ihbarı üzerine baskın yapıldı. Çöp poşetlerinde lime lime edilmiş evraka el konuldu.

Süleymancılar cemaatine düzenlenen operasyonu protesto eden müritler, dün AKP’nin 25’inci yılını kutladığı Ankara’daki Millet Parkı’nda toplandı. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanıp Ankara’ya getirilmesinin ardından cemaat mensupları da Ankara’ya akın etti.

İFADESİ BAŞLAMADI

Millet Bahçesi’nde toplanan kalabalık, Kuriş için protesto düzenledi. Süleymancılar Millet Parkı’nda namaz kıldı. Soruşturmanın detaylarını gazeteci Nevzat Çiçek aktardı. Soruşturma kapsamında 35 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutuluyor. İfadeler ise henüz başlamadı. Cemaat üyeleri ise soruşturmanın gözaltına alınan kişiler üzerinden yürütüldüğünü, söz konusu şirketlere kayyum atandığını, yurtlar, Kuran kursları, okullar, bürokrasi ve mensuplarına yönelik toplu bir soruşturma olmadığının altını çiziyor. Cemaat üyeleri operasyona “Cemaati parçalamaya yönelik bir adım olarak baktıklarını söylüyorlar.” Cemaatte mevcut yönetimin değişip değişmeyeceğiyle ilgili olarak da “Her şeyin eskisi gibi devam edeceğini” ifade ediyorlar. Gözaltına alınan kişiler arasında Afrika, Asya ve Avrupa kurs sorumlularının da bulunduğu belirtiliyor.

KALABALIĞI SAKİNLEŞTİRDİ

Bu arada Süleymancılar’a ait Hisar Hastanesi önünde toplanan cemaat üyelerine seslenen bir kişi “Polisler vazifelerini yaptılar birazdan çıkacaklar. Sükunetinizi koruyun. Misaőrlerimiz işini yapıyor, onları efendilikle uğurlayacağız” diyerek toplanan kalabalığı sakinleştirdi