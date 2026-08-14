Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik operasyonda, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Süleymancılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tarikat lideri Alihan Kuriş dahil 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

BEŞ AYRI SUÇLAMA

Adli kaynaklar, soruşturmanın “hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olduğu değerlendirilen Alihan Kuriş ve ekibine yönelik olduğunu ve 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini” belirtti. Operasyon, “Suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yapıldı.

123 ADRESE BASKIN

Soruşturma kapsamında başta İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma kararı uygulandı. MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.

Operasyonlarda, 49 şüpheliden, Alihan Kuriş’in de bulunduğu 33’ü gözaltına alınırken, 9’unun yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 10’unun yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Denizolgun’dan sonra cemaatin başına geçti

Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın anne tarafından torunu olan Alihan Kuriş, cemaatin önceki lideri ve Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından cemaatin başına geçti.

TCK mimarı gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında ilginç isimler de var.

Bu kişilerden birisi de 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nu (TCK) hazırlayan akademisyenlerden Prof. Dr. Ahmet Gökçen. Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökçen, Marmara Üniversitesi’nde Barış Akademisyenleri’nin ihracını talep eden disiplin soruşturması komisyonunda yer alan ve karara imza atanlardan biriydi. 11 çocuğun yanarak öldüğü Adana Aladağ yurt yangını davasında sanıkların, Ergenekon sürecinde usulsüz arama yapan polislerin ve ünlü avukat Rezan Epözdemir’in avukatlığını yaptı.

TANINMIŞ İŞ İNSANI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Mehmet Akbacakoğlu, Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor.

Gözaltına alınan isimler arasında Mehmet Akbacakoğlu da bulunuyor. Ayakkabı Dünyası’nın kurucusu ve patronu. 2014’te Ayakkabı Dünyası’nın çoğunluk hissesini Ali Sabancı’nın Esas Holding’ine sattı. Akbacakoğlu Enerji’nin sahibi. Perakendenin yanında gıda ve inşaat yatırımları da var. 2024’te Süleymancıların kurucusunun torunu Fatih Süleyman Denizolgun, onu “Kuriş’e yakın iş adamı” diye anmış, Ankara’daki siyasetçi ve bürokrat bağlantılarını sormuştu. Ayakkabı Dünyası, el koyulan 33 şirket arasında.

Bir vaizin kurup geliştirdiği yapı

Gençlik yıllarında İstanbul’da din alanında eğitim alan Süleyman Hilmi Tunahan 1922’de müderris oldu. Cumhuriyet devrimleri sürecinde 1924’te Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu ilan edilince müderrislikten istifa etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 1938’de vaizlik görevine başladı. Sultanahmet, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Beyazıt, Yenicami gibi büyük camilerde verdiği vaazlarla tanındı. Bu dönemde bazı cami odaları ile evlerin bodrum katlarında Kur’an eğitimi verdiği ders halkaları oluşturdu. Tunahan; 1930’lar, 40’lar ve 50’lerde takibata uğradı, sorgulandı ve tutuklandı. 1960 yılında cemaatin kurs sayısının 1000’e ulaştı.

Tunahan’ın 1959’da ölümünün ardından cemaatin başına damadı Kemal Kacar geçti. Birçok uzmana göre genel olarak cemaatler için geçerli olan içe kapalı olma durumu bu grup için de geçerli ancak bazı cemaatlere göre daha da kapalı görünüyorlar. Basınla ve siyasetle mesafeli duran cemaatin başına Kacar’ın 2000’de ölümünün ardından Tunahan’ın torunu Arif Ahmet Denizolgun, onun 2016’da ölümünün ardından da yine Tunahan’ın bir başka torunu Ali Erhan (Alihan) Kuriş geçti.

SAĞ PARTİLERE YAKIN

Cemaatin on yıllardır farklı sağ partilere destek sunduğu görülüyor. 2019’daki raporda, “cemaat liderlerinin konjonktüre ve kendi cemaatleriyle kurduğu ilişkilerine bağlı olarak değişik partilerden milletvekili seçildikleri” belirtiliyor. 1995’te RP’den milletvekili seçilen Arif Ahmet Denizolgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttü. NATO Komisyon Başkanlığı da yaptı.

Cemaatin, farklı ülkelerdeki farklı dernek ve vakıflar üzerinden çalışmaları artık Afrika’dan Asya’ya bütün kıtalara yayılmış durumda. Grup, onlarca ülkede eğitimden yardım çalışmalarına çeşitli alanlarda faaliyetler yürütüyor.

Tüm şirketlere kayyum atandı

Operasyon kapsamında Süleymancılarla ilişkili olduğu iddia edilen 32 şirkete de operasyon yapıldı. Başta İstanbul ve Sakarya’da olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösteren şirketlere kayyum atandı. Soruşturmaya konu “şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı” belirtilen savcılık açıklamasına göre; soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şunlar:

32 ŞİRKET BULUNUYOR

1. ELF Yapı, 2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret, 3. Güldeniz İnşaat, 4. Ardeniz Emlak, 5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme, 6. Arden Gıda, 7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama, 8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi, 9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri, 10. Armine Giyim, 11. Hisar Sağlık Hizmetleri, 12. Ayakkabı Dünyası, 13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri, 14. İstanbul Hisar Turizm, 15. MKM Taş Ocağı Hafriyat, 16. Perka Yapı İnşaat, 17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri, 18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri, 19. MKM Otomotiv, 20. Asya Otomotiv, 21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri, 22. Seli Turizm, 23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim, 24. Verona Ev Tekstil Ürünleri, 25. Ada Dokuma, 26. Güleryüz Kuyumculuk, 27. Asya Süs Bitkileri, 28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 29. Han Yapı Grubu, 30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat, 31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), 32. Göknur Gıda Maddeleri.

Operasyon finansal ayağına yönelik

Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik bir işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV canlı yayınında, operasyona ilişkin “Dün akşam (önceki akşam) Adalet Bakanımız ile bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Operasyon için düğmeye basılmış oldu. Alihan Kuriş, 2016’da bu örgütün başına geçti, daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Örgütün suç ayaklarına, finansal ayaklarına yönelik epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Dini bir görüşe karşı değil, mali yapıya

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Alihan Kuriş suç örgütü”ne yönelik soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Gürlek, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu, tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Uuzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı” dedi.

İktidarla aralarını bozan gerginlikler

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni ve SÖZCÜ TV programcısı Nevzat Çiçek, kamuoyunun bildiği ismiyle ‘Süleymancılar’ın, kendilerine verdikleri ismiyle ‘Süleymanlılar’ Türkiye’de en fazla yurt binasına sahip, yurt dışında etkili, Kuran kurslarına sahip ve kamuoyuna en uzak cemaat olarak bilindiğini belirtti. Çiçek, cemaatin AKP ile on yıldan fazla süredir aralarının bozuk olduğunu ve gerginlik yaşandığını belirterek, bunun nedenlerini açıkladı:

Aslında ilk gerginlik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011’de ölünce vasiyeti gereği Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Süleyman Hilmi Tunahan’ın yanına defnedilmesiyle başladı. Burada mezar düzenlemesi Süleymancıları kızdırdı.

İkinci gerginlik ise yıkılan bazı yurt binaları üzerinden oldu.

Üçüncü gerginlik ise Süleymancılardan ayrılan isimlerin AKP’deki oluşumları ve alternatif itirazları oldu.

DİYANET RAPORU

Yapılan operasyonun sıradan bir operasyon olmadığını vurgulayan Çiçek, “Devletin bu kararlılığı sıradan bir kararlılık değil. Etkileri yurt içi ve yurt dışında çok fazla hissedilecek bir operasyon olacak” diyerek, 2019 yılında internete sızan, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait olduğu iddia edilen cemaatin faaliyetlerine yönelik faaliyetlere ilişkin rapora dikkat çekti.

1 milyar Euro Almanya’ya aktı

Son yıllarda giderek mali olarak güçlenen Süleymancılar cemaatine yönelik hareketin Almanya ayağı, Türkiye kadar büyük. Süleymancılar’ın Almanya’da gayrimenkul alımı, cemaat merkezleri, büyük kentlerde dükkanların hava parası ya da şirketler için Türkiye’den yaklaşık 1 milyar Euro’yu transfer ettiği sanılıyor. Almanya, banka üzerinden gelen bu paranın kaynağını sorsa da, “Gayrimenkul satışı, ortaklık geliri” gibi gerekçelerle maliye denetiminin aşıldığı belirtiliyor.

En son Köln’de 70 milyon Euro’ya, 17 dönüm üzerine bir genel merkez yaptırıldı. Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş, temmuz ayı sonunda burayı ziyaret etti ve açılışını yaptı. Almanya bu oluşuma maddi destek verdi. Köln Belediyesi gereken maddi ve idari yardımları sağlarken, 3 ana bölümden oluşan dev yapıda, FETÖ’cülerin bir dönem yaptığı gibi öğrenci yetiştirmeye başladı.

BERLİN’DEN DESTEK

Köln-Müngersdorf’taki Stolberger Str. üzerinde yükselen yeni genel merkez projesi, 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında planlandı. Buradaki yurtta 231 öğrenci kalabiliyor, 881 kişi de aynı anda mescitte namaz kılabiliyor. Tabii işin ticari yönü de ihmal edilmedi ve 400 kişilik nikah salonu, ticari bölümler ile 172 araçlık otopark ayarlandı.

TİCARET VE DÖNERE AĞIRLIK

Süleymancılar, son yıllarda FETÖ’den boşalan “cemaat-tarikat-ticaret“ üçgenini doldurmayı hedeflerken, özellikle Almanya’da büyük yatırımlara yöneldi. Almanya’da 300 camisi ve 9 eyalet derneği bulunan, İslam Kültür Merkezleri (VIKZ) adıyla örgütlenen yapı, son dönemlerde Türk konsoloslukları ile de sıkı ilişki içindeydi.

‘Şiddet eğilimli yapılanma’

İslam Kültür Merkezleri adı altında faaliyet gösteren yapı, Alman Anayasayı Koruma teşkilatı tarafından, “radikal unsurlar besleyen” ve içinde 9 binden fazla şiddet eğilimli islamcı olduğu vurgulanan bir yapılanma olarak tanımlanıyor. Cemaat, Almanya’da da özellikle gıda ve emlakta yatırımlar yaptı. Büyük kentlerin en işlek yerlerindeki dükkanlar, yüksek hava paraları ödenerek devralındı. Bunların başında kendi ürettikleri döneri sattıkları, büyük dönerciler yer alıyor.

İşte cemaatin Köln’de yaptırdığı ana merkez

Süleymancılar cemaatine yönelik başlatılan dev operasyonun yankıları sürerken, SÖZCÜ TV programcısı ve gazeteci Murat Ağırel, grubun Köln’deki 70 milyon Euro değerindeki yeni merkezini yerinde görüntüledi.

Gazeteci Murat Ağırel, 17 dönüm üzerine kurulan ve 3 bloktan oluşan dev kompleksin etrafını inceledi ve sahadaki izlenimlerini aktardı. Ağırel, “İlk başta kuruluş merkezlerine geldim. Orada öğrenciler vardı 5-6 tane Kur’an eğitimi alan öğrenciler vardı. Öğreticileriyle de konuştum. Operasyondan haberleri olmadıklarını ve benden öğrendiklerini söylediler” dedi.

GİRİŞ İZNİ VERMEDİLER

Yetkililerle görüşmek için ana binaya yöneldiğini belirten SÖZCÜ programcısı Ağırel, yaşadığı engellemeleri şu sözlerle dile getirdi:

“Yetkililerle görüşüp çekim yapmak istediğimde güvenlik izin vermedi. C binasında yetkililer var. İçeride insanlar var, benimle konuşmayacaklarını söylediler. Binanın girişinde ‘Hoş geldiniz Süleyman Medresesine’ diye bir tabela var. Yukarıdan beni gördüler, fotoğraflarımı çektiler videoya çektiler. Kendilerine konuşmak istediğimi, röportaj yapmak istediğimi bildirdim.”

İçeri girme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirten Ağırel, son durumu şu ifadelerle özetledi:

“Girmeye çalıştım ama giremedim. Binanın yanına gittiğim zaman hemen orada kamerayla çekip güvenlik güçlerine bildiriyorlar ya da başka bir şey bilmiyorum ama konuşma fırsatım bir türlü olmadı.”

‘Operasyon bizi de kapsayacak mı?’

Merkezin çok büyük olduğunu ve “Etrafını dolaşırken herhalde bir 20 dakika sürüyor, içerisi halen inşaat halinde” diyen Ağırel, çevredekilerden aldığı bilgileri de şu şekilde aktardı: “Hemen yanında kapalı bir otopark var. Burası ne diye sorduğumda insanlara, öğrenciler yurt olarak kullanıyorlar, aynı zamanda kültür merkezi ve aynı zamanda İslam Birliği Kültür Merkezi adıyla Alman devletinin de desteklediği anlatılıyor.”

Ağırel, “Buradaki çocuklar bana operasyonlar bizi de kapsayacak mı diye sordular” diyerek, merkezde kalanların endişelerini paylaştı.

PARALAR, SİLAHLAR

Baskın yapılan ev cephanelik

Süleymancılar lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken yapılan aramalarda çok sayıda silah ve poşet dolusu para çıktı.

Alihan Kuriş suç örgütüne yapılan operasyonda baskın yapılan bazı evlerde silahlar bulundu. Şüphelilerden birinin evinin cephanelik gibi olması dikkat çekti. Bulunan 20’den fazla uzun namlulu silah ve tabancanın ithal ve özel izinle Türkiye’ye getirilen modeller olduğu görüldü. Bu silahların arasında sınırlı üretim Laugo Alien ve İsrail yapımı Deser Eagle .50 AE modeli de yer aldı.

Bulunan silahlar ve fiyatları:

Laugo Alien (9x19mm): 20 bin dolar (955 bin TL)

Desert Eagle (.50 AE): 12 bin euro (663 bin TL)

CZ Shadow 2 (9x19mm) 2 adet:14600 dolar (700 bin TL)

CZ Tactical Sport (9x19mm): 8000 bin dolar ( 382 bin TL)

Sig Sauer P320 (9x19mm): 10 bin 500 dolar (501 bin TL)

Glock 26 (9x19mm): 4 bin dolar (191 bin TL)

Glock 34 (9x19mm): 4200 dolar ( 200 bin TL)

HS SF19 4.5 OSP (9x19mm): 6 bin dolar ( 286 bin TL)

Kimber 1911 (45 ACP): 10 bin dolar ( 477 bin TL )

CANİK TTI (9x19mm): 49 bin TL

Yine para sayma makinası

Söz konusu silahların yanında RONİ marka dönüştürücü kit olduğu da görüldü. Bu aparat sayesinde Glock marka tabancalar uzun namlulu yarı otomatik tüfek konseptine çevrilebiliyor.

Ele geçirilen silahların şüpheli firari listesinde yer alan H. T. K‘ya ait olduğu öne sürüldü. İddialara göre Almanya’da yaşayan H. T. K., Türkiye’de taşıma ruhsatı ile edindiği bu silahlar ile her ziyaretinde atış talimleri yapıyor. Silahlar içerisinde atıcılık sporu için özel tasarlanmış optik nişangahlar ve modellerin yer aldığı bu iddiaları kanıtlar biçimde. H.T.K’nın bu silahlar ile İstanbul Pendik’te bulunan bir poligonu tamamen kapatarak özel atış eğitimleri aldığı belirtiliyor.

Kapalı yapılanma inceleme altında

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerde, hiyerarşik teşkilatlanma, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ’nün geçmişte kullandığı yöntemlerle benzerlik bulunduğu değerlendiriliyor. Personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı yönündeki bulgular da inceleniyor.

Usulsüz vergi iadesi soruşturma dosyasında

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada, MASAK raporlarına “birçok şirkette ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler ve yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu” yansıdı.

Özellikle “şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağının açıklanması gereken yüksek miktarlarda nakit girişleri yapıldığı, bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı tespitleri”ne yer verildi.

Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarların farklı şirketlere dikkat çekici biçimde aktarıldığı da raporda yer aldı. “Şirket hesaplarına, ticari kayıtlarla uyumsuz biçimde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz transferleri yapıldığı ve bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı da soruşturma dosyası”na yansıdı.