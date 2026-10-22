Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik, 19 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bu kişilerden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.