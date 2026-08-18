Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında cemaatin lideri Alihan Kuriş ve 32 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

Operasyonların ardından Süleymancılara, kamuoyunda 'Furkancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alparslan Kuytul'dan destek mesajı geldi.

Kuytul, 14 Ağustos tarihinde verdiği konferansta "Süleymancılara yapılan operasyon hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

'AKP'YE MUHALİF OLDUKLARI İÇİN...'

"Süleymancılar yıllardır hükümete oy vermediler. Bir ara CHP'yi desteklemişlerdi. Bu operasyonda bunun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Şayet Süleymancılar AKP'ci olsaydılar başlarına bunun gelmeyeceğinden adım gibi eminim" diyen Kuytul, "Ortada suç var mıdır yok mudur onu ben bilmem, mümkün değil ama nedense suç işleyenler hep hükümete muhalif olanlar oluyor. Bu gerçekten mali bir suç var da ona karşı yapılmış bir operasyon mu, yoksa muhalif oldukları için hükümeti desteklemedikleri için onlara verilen bir ceza mı? Suç varsa da yoksa da onu ben bilemem ama suç olmasa da bu yapılacaktı. Devlet isterse buluyor. Kesin bir delil olmadıkça ben hiçbir devlet raporuna inanmıyorum. Bugüne kadar bu ülkenin bütün suç işleyenleri hep AKP'li olmayanlar. Bu normal mi? Eğer suçlularsa olay çıkartmalarına gerek yok, ama eğer suçsuzlarsa mücadele etmelidirler. Teslim olmasınlar. Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Bugüne kadar bizim başımıza bir sürü olay geldi, bir gün bir çıtlarını duymadık. Bize yapılan bunca zulme rağmen bir gün bir açıklamalarını duymadık. Olsun herkes yanında olandan harcar" ifadelerini kullandı.

'SUYUN YETERİNCE ISINDI, SIRA SANA DA GELECEK'

Kuytul'un, Süleymancılara yönelik destek mesajına Saray'dan çok sert cevap geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kuytul için "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" dedi.

Saral'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Din bezirgânı, bozguncu Kuytul! Rabbimiz buyuruyor ki: “Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Dikkat edin! Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir.”

Bugün kendisini “ıslah edici” diye pazarlayanların, yarın milletin vicdanında nasıl anılacağını elbette zaman gösterecektir. Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın:

FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur. Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!

Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın! Milletin dini sizin ticaretiniz değil, devlet sizin tasarrufunuz değil, Türkiye sizin mülkünüz hiç değildir! Bu ülkede son sözü din tüccarları değil devlet, şahıslar değil millet, karanlık yapılar değil hukuk söyler!