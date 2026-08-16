Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu Alihan Kuriş’in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirildi.



Polis ekiplerinin peş peşe açtığı devasa büyüklükteki kasaların içinden çıkanlar, olay yerindekileri bile şaşkına çevirdi.







32 İSİM TUTUKLANDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik düzenlenen mali suç operasyonunda 38 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden; örgüt lideri Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse tutuklandı.



Yusuf B., Ahmet G., Ömer Y., Ahmet E., İsmail Hakkı A. ve Selman Süleyman K. ise ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi. Öte yandan şüphelilerin yakınları, adliye önündeki basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.