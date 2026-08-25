Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldığı öne sürülen ve soruşturma kapsamında "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" olarak adlandırılan yapıya yönelik soruşturmasında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 38'i yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre, şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 1'inin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

ÜÇ SUÇLAMA YÖNELTİLİYOR

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Başsavcılığın koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın mali boyutunda da şirket ve derneklerin bağlantıları inceleniyor. Son operasyonla birlikte soruşturmanın yalnızca şüpheli kişilerle sınırlı kalmadığı, kuruluşların mali ve ticari ilişkilerinin de mercek altına alındığı görüldü.

KAYYUM İŞLEMİ UYGULANAN KURULUŞLAR

Soruşturma kapsamında 11 şirket ile dernekler hakkında kayyum işlemi uygulanmasına karar verildi. Kaynaklarda kuruluş sayısına ilişkin farklı ifadeler yer alırken, isimlerin yayımlandığı listede 11 şirket ve 3 dernek olmak üzere toplam 14 kuruluş bulunuyor.

Listede yer alan kuruluşlar şöyle:

ŞİRKETLER

Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağlık, Turizm, Jeotermal İnşaat Sanayi Ticaret Şirketi

Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi

Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi

İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

DERNEKLER

Hicaz Derneği Anonim Şirketi

Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği

Diversity Derneği

İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği