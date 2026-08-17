İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonun örgütün üst yönetimine yönelik olduğunu açıkladı. Çiftçi, örgütün üst kademesinin gizli bir yazılım olan “Blooper” uygulamasını kullandığını ve sisteme 3 aşamalı doğrulamayla giriş yapıldığını söyledi.

Çiftçi, operasyonun geniş bir kesime yönelik olmadığını vurgulayarak, örgütün üst yönetimi ile bu yapının içinde yer alan inanan insanların birbirinden ayrılması gerektiğini belirtti.

Söz konusu açıklamanın ardından Blooper uygulaması hakkında yapılan araştırmalar arttı.

Blooper nedir?

Blooper, Süleymancıların üst yönetiminin kendi arasındaki haberleşmede kullandığı öne sürülen gizli bir yazılım.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasına göre Blooper, yapının üst yönetimi arasındaki gizli haberleşme amacıyla kullanılıyor.

Uygulamanın teknik özellikleri, kaç kişi tarafından kullanıldığı ve ne zamandan beri aktif olduğu konusunda şu ana kadar kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Blooper ile ByLock aynı mı?

“ByLock” benzetmesi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasından geliyor. Çiftçi, FETÖ soruşturmalarında gündeme gelen ByLock'u hatırlatarak, soruşturmanın odağındaki yapının üst yönetiminin de Blooper isimli gizli bir haberleşme uygulaması kullandığını söyledi.

Buradaki benzetme, iki uygulamanın teknik olarak aynı olduğu anlamına gelmiyor. Blooper'ın ByLock ile aynı altyapıya, şifreleme yöntemine veya geliştiriciye sahip olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.