İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dün Diyarbakır'da AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çiftçi, burada yaptığı açıklamada Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'ÜST YÖNETİM GLOPPER KULLANIYOR'

Son dönemde cemaatle bağlantılı para ve mal varlığı hareketlerine ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Çiftçi, cemaatin üst yönetimi tarafından “Glopper” adlı bir uygulamanın kullanıldığını söyledi.

'DİNİ CEMAAT GİZLİ YAZILIM KULLANIR MI?'

Bakan Çiftçi, uygulamayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Alihan Kuriş, 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum, mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.”

'ÜÇ KADEMELİ DOĞRULAMA VAR'

Çiftçi, uygulamaya girişin üç kademeli doğrulama sistemiyle gerçekleştirilebildiğini iddia etti.

Çiftçi, “Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok” ifadelerini kullandı.

ALİHAN KURİŞ'E SORGUDA 'GLOPPER' SORUSU

Öte yandan Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'e soruşturma kapsamında “Glopper” uygulaması hakkında soru yöneltildiği belirtildi. Kuriş'e, “Glopper nedir, ne amaçla kullanıldığını biliyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Kuriş ise bu soruya, “Glopper diye bir şeyi duymadım, ne olduğunu bilmem” yanıtını verdi.