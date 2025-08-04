CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkan Şoray’ın söyleşi kitabında kendisini anmasına teşekkür etti. İmamoğlu şunları söyledi:

“Yeşilçam’ımızın Sultanı Türkan Şoray, yeni çıkan ‘Türkan ve Hayat’ isimli söyleşi kitabında beni unutmamış. Türkan Şoray, sinemadan kazandıklarıyla biriktirip inşa ettiği Türkan Şoray İlkokulu’na yaptırdığımız kütüphaneyi hatırlatmış. Bunun için teşekkür etmiş. O gün Türkan Hanım, çok sevdiği Atatürk’ün karşısına kendisini de anlatan bir de köşe yaptığımızı görünce en mütevazi haliyle yanakları kızarmış, ‘bu bana çok fazla, utandım’ demişti. Ben de ‘adınızın olduğu her yere koşarız’ demiştim. Buradan çıkınca da çocuklar için hep koşmaya devam edeceğiz. Okulsuz, kitapsız, oyunsuz çocuk bırakmayacağız.”

İmamoğlu, Kafa dergisindeki söyleşide, Türkan Şoray’ın kendisinden söz etmesi üzerine duygulandı, “İnsanın mahpusta en büyük gücü, dışarıdaki sevdiklerinin onu unutmaması, unutturmaması” dedi.