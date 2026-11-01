Ekranların genç oyuncularından Sümeyye Aydoğan, özel hayatıyla gündeme geldi. Yeraltı dizisinde Sultan karakterini canlandıran oyuncu, iş insanı Erdem Atalmış ile objektiflere yansıdı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ikilinin görüntüleri aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

ARACA BİNİP UZAKLAŞTILAR

Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre, Mekândan çıkış yaptıkları sırada kameralara yansıyan Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış, birlikte otomobile bindi. İkili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak araçla oradan uzaklaştı.









Erdem Atalmış'ın hukuk okuduğu ve iş insanı olduğu bilgileri sosyal medyada paylaşıldı.

AĞUSTOS AYINDA DA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz aylarda; Sümeyye Aydoğan ile Erdem Atalmış daha önce ağustos ayında Arnavutköy'de görüntülenmişti. O dönem mekândan ayrı ayrı çıkan ikili, haklarındaki aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı.





İstanbul gecelerinde birlikte vakit geçiren Aydoğan ve Atalmış'ın Boğaz manzarasına karşı keyifli bir akşam geçirdiği de öne sürülmüştü. Masadaki samimi tavırları ve neşeli sohbetleri dikkat çeken ikili, o dönem magazin kulislerinde aşk iddialarının konuşulmasına neden olmuştu.