Kayseri'de soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuk hava nedeniyle Sultan Sazlığı Milli Parkı da buz tuttu. Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri sınırlarında bulunan bu sulak alan, kentte hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düşmesinin ardından tamamen buzla kaplandı. Bölge, dron ile havadan görüntülendi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yaşayan Mesut Atasoy, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düştüğünü ve soğuk nedeniyle yemleme işlemlerinde sıkıntı yaşandığını belirtti. Ayrıca, 10 gündür sulak alanın buz tuttuğunu ve hayvanların sulanmasında da sorunlar olduğunu vurguladı.

Atasoy, milli parkın sadece kuşlara ev sahipliği yapmadığını, aynı zamanda memeli hayvanların da bulunduğunu hatırlatarak, bölgenin turizme de katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, gelin-damat çekimleri ve doğa fotoğrafları gibi etkinliklerde de önemli bir rol oynadığını söyledi.