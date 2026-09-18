Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen'in başrollerini paylaştığı “Sultana” filminin galası İstanbul'da gerçekleştirildi. Galada Büyüküstün ile Ak'ın basın mensuplarının karşısında yaşadığı kısa diyalog sosyal medyanın dikkatini çekti.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN GELİNCE “BEN ÇIKAYIM MI?” DEDİ

Galadan basına yansıyan görüntülerde Derya Pınar Ak, röportaj alanında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Tuba Büyüküstün'ün de aynı alana yaklaştığı görüldü.

Bu sırada Ak'ın, “Ben çıkayım mı o zaman?” dediği duyuldu. Büyüküstün'ün bu sözler karşısındaki yüz ifadesi de görüntülere yansıdı. Ardından Büyüküstün'ün Ak'a “Beraber yapabiliriz” anlamına gelen bir karşılık verdiği görüldü.

“BERABER YAPABİLİRİZ” DEDİ AMA...

Büyüküstün'ün bu yaklaşımına rağmen Derya Pınar Ak'ın röportaj sırasında Tuba Büyüküstün'ün yanına geçmek yerine kenarda beklemeyi tercih ettiği görüldü.

Ak'ın bu sırada yanında bulunan başka bir oyuncuya sarılması da kameralara yansıdı. İkilinin fiziksel olarak aynı alanda bulunmasına rağmen yan yana gelmemesi, görüntüleri sosyal medyada konuşulan bir magazin anına dönüştürdü.

“ARALARINDA BİR SORUN MU VAR?”

Söz konusu görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında bir sorun olup olmadığını sorguladı. Özellikle Ak'ın “Ben çıkayım mı?” sözleri ve sonrasında yaşananlar çeşitli yorumlara neden oldu.

Ancak Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak'ın küs olduğuna, kavga ettiğine ya da aralarında herhangi bir sorun bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Aksine ikilinin yan yana geldikleri anlarda Tuba Büyüküstün'ün Pınar Ak'ı sakinleştirdiğine dair de yorumlar aldı.