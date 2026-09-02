Olay, saat 12.50 sıralarında Adil Mahallesi’ndeki otogarda meydana geldi. İddiaya göre, 34 MVK 528 plakalı otomobille korsan taksicilik yaptığı öne sürülen Baran G. ile taksi şoförleri Tuncay V. ve Faruk K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Baran G., kardeşleri Seyit G. (26) ve H.G.’yi (17) çağırdı. Kardeşlerin 76 DN 068 plakalı otomobille otogara gelmesiyle taraflar arasında yeniden tartışma başladı.

2 ŞOFÖR BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tuncay V. karnından, Faruk K. ise sırtından bıçakla yaralandı.

Baran G. ile kardeşleri Seyit G. ve H.G., olayın ardından otomobille bölgeden kaçtı. Kavga anları ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı iki taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 KARDEŞ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Baran G., Seyit G. ve H.G.’yi yakaladı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçağa ulaşılamadı. Gözaltına alınan 3 kardeşin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.