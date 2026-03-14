İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ev içinde kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları saha çalışmaları ve istihbari analizler sonucunda Sultanbeyli ilçesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin Pendik ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan bir adreste saklandıkları tespit edildi.

Belirlenen adrese 11 Mart’ta operasyon düzenleyen ekipler, Y.T. (23), C.Ç. (24) ve O.A. (21) isimli üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde yetiştirilmesi amacıyla özel bir sera düzeneği kurulduğu belirlendi. Operasyonda 95 kök Hint keneviri ile 21 kilo 150 gram Hint keneviri yaprağı, 1.765 lira nakit para ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ç. ve O.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.