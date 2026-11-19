İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Olay sırasında şantiyede çalışan bir işçi kayan toprağın altında kaldı. Çevredeki işçilerin ve vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri şantiye çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri toprak altında kalan işçiye ulaşmak için kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin göçük altındaki işçiyi sağ salim çıkarabilmek için yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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