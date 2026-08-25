Konya'nın Akşehir ilçesindeki Konya-Afyonkarahisar kara yolunda saat 09.30 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada dört kişi yaralandı. Yeniköy Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir cip, traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan römork, Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka'nın 03 AA 112 plakalı makam aracına çarptı. Devrilen traktördeki buğdaylar yola saçıldı. "SAĞLIK DURUMLARI İYİ" Kazada makam aracında bulunan Kaymakam Muhammet Çınarka ve eşi Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka ile araçtaki Kadir Çelik (51) ve Halil İbrahim Taş (58) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan yabancı plakalı ciplerin sürücülerinin kimliği için inceleme sürüyor. Kaymakam Çınarka'nın, İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli ve 118364 sayılı oluru doğrultusunda Tuzlukçu Kaymakamlığı'ndan Sultandağı Kaymakamı'na atandığı ve dün ilçede göreve başladığı bildirildi.

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