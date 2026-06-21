Yangın, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2377'nci Sokak'ta meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı apartmanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 6 binaya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Alev alev yanan binalarda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'BÜYÜK BİR TEHLİKE VARDI'

Yangının başladığı binada yaşayan Orhan Erkişi, "Ben evden çıktığım zaman ilk etapta duman gördüm, aşağıda araçlar vardı alevler bir anda yükseldi. İtfaiyeyi aradım hemen geldiler. Büyük bir tehlike vardı, arabalar yanacaktı neredeyse. Ben alt katta oturuyorum. Herhangi bir yaralanma yok çok şükür" dedi.