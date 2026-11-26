İstanbul'un Sultangazi ilçesinde cep telefonu satışı yapan bir iş yerine gelen şüpheli, hırsızlık yöntemiyle yaklaşık 30 bin liralık cihazı çaldı. Yeni telefon satın almak istediğini söyleyerek iş yeri sahibinin güvenini kazanan kişi, deneme bahanesiyle eline aldığı telefonu alıp kaçtı. Olayın ardından iş yeri sahibi polise başvurdu.

Olay, 24 Kasım Salı günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iş yerine gelen şüpheli, mevcut cep telefonunun ekranının kırıldığını ve tamir ücretinin yüksek olması nedeniyle yeni bir cihaz almak istediğini söyledi.

Dükkandaki telefonları bir süre inceleyen şüpheli, daha sonra yemek yemek için iş yerinden ayrıldı. Yemek sonrası yeniden dükkana gelen kişi, beğendiği telefonu denemek istedi. İş yeri sahibi Gevera Yusuf, cihazı şarj ettikten sonra şüphelinin SIM kartını telefona taktı.

İş yeri sahibinin başka bir telefonun tamiriyle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli, kısa süreliğine dışarı çıkacağını söyleyerek yaklaşık 30 bin lira değerindeki cihazla dükkandan ayrıldı. Ancak geri dönmedi.

Durumu fark eden iş yeri sahibi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin telefonu alıp iş yerinden uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Gevera Yusuf, şüphelinin başlangıçta sıradan bir müşteri gibi davrandığını söyledi. Telefonunun ekranının kırıldığını belirten kişinin yeni cihaz almak istediğini dile getiren Yusuf, şüphelinin önce birkaç telefonu incelediğini, ardından yemek molası vererek dükkana geri geldiğini aktardı.

Şüphelinin beğendiği telefonu denemek istediğini belirten Yusuf, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Şarja biraz taktım. Çıkarttım şarjdan, hattını verdi bana. Ses denemesini yapacaktı. Elimde acil bir cihaz vardı tamir için. O esnada da o kapının önüne çıktı işte, aldı cihazı gitti."

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.