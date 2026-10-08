Yangın, saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2850’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi çöp konteynerine tiner döktü.

Konteynerden sızan tiner çevreye yayılırken, tekstil işletmesinde çalışan bir işçinin yere attığı sigara izmaritinin tinerle temas etmesi sonucu bir anda alevler yükseldi.

ALEVLER ARACA SIÇRADI

Yangının büyümesi üzerine çevrede bulunanlar alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

TİNER DÖKEN KİŞİ KAMERADA

Yangının ardından çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin çöp konteynerine tiner döktüğü görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.