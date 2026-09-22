Olay, saat 20.30 sıralarında Cebeci Mahallesi’ndeki taş ocaklarında meydana geldi. İddiaya göre bölgede çalışan bir işçi, çevreye yayılan kötü kokuyu fark etti.

Çevrede kontrol yapan işçi, hareketsiz halde yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜSTÜNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin cenazesi, incelemelerin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre cesedin, Sultangazi’de yaklaşık 8 gündür kayıp olarak aranan 49 yaşındaki Mustafa Dinler’e ait olabileceği değerlendirildi.

Ancak cesedin kimliği henüz kesinleşmedi. Kimlik tespitinin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.