Sultangazi'de ailesiyle birlikte beşinci kattaki dairede yaşayan 76 yaşındaki Cemal Uzun, henüz bilinmeyen bir nedenle evinin penceresinden aşağı düştü. Binanın önünde park halinde bulunan bir otomobilin tavanına düşen Uzun ağır yaralandı. Evden gelen büyük gürültü üzerine dışarı çıkan yakınları, talihsiz adamı aracın üzerinde hareketsiz halde bularak durumu yetkililere bildirdi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Cemal Uzun, durumunun ağır olması sebebiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme ekipleri sokağın ve evin içinde detaylı incelemelerde bulunurken, Uzun'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden Cemal Uzun'un oğlu Şerafettin Uzun'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Şerafettin Uzun'un ifadesinde, babasının bir süredir psikolojik rahatsızlıkları ve çeşitli fiziksel sağlık sorunları bulunduğunu belirttiği öğrenildi.
Olay gecesi aniden gürültülü bir ses duyduklarını ifade eden Uzun, dışarı çıktıklarında babalarını aracın üzerinde gördüklerini anlattı. Acı haberi alan ailenin yakınları ise başsağlığı dileklerinde bulunmak üzere taziye evinde bir araya geldi.