İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 21 Ağustos Cuma günü saat 02.00 sıralarında kanlı bir tartışma meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan Sinan Bıçakçı (36), Kadir B. ve Yunus Emre B.'nin yanına bir otomobil yanaştı. Araçtan inen iki kişi ile grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ARACTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

Kısa sürede büyüyen tartışmada, araçtan inen şüphelilerden Enes S. (19) otomobilden aldığı bıçakla gruba saldırdı. Saldırıda Sinan Bıçakçı, Kadir B. ve Yunus Emre B. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 36 yaşındaki Sinan Bıçakçı, olaydan bir gün sonra yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Kadir B. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Yunus Emre B.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

SUÇ MAKİNESİ ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TESLİM OLDU

Olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 'Kasten yaralama' suçundan 4 kaydı bulunan Enes S. ve aynı suçtan 7 kaydı bulunan Sedat Ç. (26) olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Sedat Ç., 21 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sedat Ç. adliyeye sevk edilirken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği saptanan firari Enes S.'yi yakalama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.