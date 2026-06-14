Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki Gazi Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. idaresindeki 34 PYJ 050 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağlarken, itfaiye ekipleri midibüste sıkışan yolcuları camları kırarak kurtardı.
Kazada yaralanan, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 12 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Midibüs sürücüsü Osman A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen midibüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.