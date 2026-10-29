Yangın, saat 23.15 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy yönünde ilerleyen 34 GDJ 986 plakalı otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını durdurdu. Ancak kısa sürede büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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