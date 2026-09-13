Esenler'de TEM Metris Bağlantı Yolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Esenler'de TEM Metris Bağlantı Yolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
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