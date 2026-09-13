Esenler'de TEM Metris Bağlantı Yolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Kaynak olarak ekle