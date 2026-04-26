Olay, dün saat 20.40 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Sokaktan geçen hafif ticari aracın ses sisteminden çıkan yüksek ses nedeniyle kahvehanenin camlarında titreme oluştu.

Bunun üzerine deprem olduğunu düşünen müşteriler panikle dışarı kaçtı.

MÜŞTERİLERİN PANİK ANI KAMERADA

Kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem olduğunu düşünen müşterilerin masa ve sandalyeleri devirip panikle dışarı kaçtıkları anlar yer aldı.

'ÇOK YÜKSEK BİR SESLE ARAÇ GEÇTİ, RESMEN BİNA SALLANDI'

Olayı yaşayanlardan Orhan Keskin, "Dün akşam saat 8 sıralarında kahvede oturuyorduk, okey oynuyorduk. Çok yüksek bir sesle araç geçti, insanlar panik yaptı kapıya doğru koştuk. Camlar sallandı, 'deprem oldu' herhalde sandık. Daha sonra dışarıdakiler 'Bir şey yok, bir şey yok sakin olun' dediler" ifadelerini kullandı.

‘SES O KADAR YÜKSEKTİ Kİ BARDAKLAR YERE DÜŞEREK KIRILDI’

Yakup Keskin ise, "Geçen arabanın çok felaket bir sesi vardı. Ben önce arkadaşlara 'Deprem değil' dedim. Sonra herkesin koştuğunu fark ettim. kıyamet kopar gibiydi. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ses o kadar yüksekti ki bardaklar yere düşerek kırıldı. Baktım millet koşunca biz de onların arkasından koştuk. Sonra dışarı çıkınca millet 'Tamam, paniğe gerek yok, deprem değil' dedi. Tekrar herkes yerine oturdu, araba da gitti, biz de yine okey oynamaya devam ettik" dedi.