Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir iş yerinin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Telefon aksesuarları satan iş yerinin sahibinin oğlunun hedef alındığı saldırıda 1 kişi yaralandı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen şüphelinin cebinden çıkardığı silahla iş yeri önünde bekleyen kişiye ateş ettiği görüldü. Saldırıya uğrayan kişi dükkana kaçarak kendini yere attı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi de saldırıyı görüp yardım etmek için dükkana yöneldi.

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