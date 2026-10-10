Kaza, Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne seyir halindeki İETT otobüsünde meydana geldi. Sürücünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otobüs, bulvardaki virajda istinat duvarına çarptı.
Duvara çarpmanın ardından kaldırıma çıkan otobüs, yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.