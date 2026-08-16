Sultangazi'de bir kadın, kuyumcudan çıktıktan sonra evine giderken motosikletli bir şüpheli tarafından takip edildi. Fatma Ö., kaldırımda yürürken şüpheli çantasını almaya çalıştı. Arbede sonrası şüpheli, çantayı alamayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

"KAPIMIN ÖNÜNDE İNİP ÜZERİME KOŞTU"

Fatma Ö., yaşadıklarını anlatırken "Bir gün önce kuyumcuya gitmiştim. Kuyumcudan çıktıktan sonra ATM’ye uğradım. Beni takip ediyormuş herhalde o zamandan. Kuyumcudan mı yoksa ATM’nin oradan mı bilemiyorum. Markete uğradım. Evime doğru gelirken beni takip ediyormuş zaten. Fark etmedim. Bir anda kapımın önünde inip üzerime koştu. Çantamı almaya çalıştı. Tabii orada bir boğuşma oldu. Bağırınca korkup kaçtı. Sağolsun komşularım çıktı. Hepsi koştular peşinden, yakalamaya çalıştılar" dedi.

Mağdur, olayın şokuyla donakaldığını belirterek "Tabii o an, olayın şokuyla zaten ben donakaldım; koşamadım peşinden. Sağolsun; güvenlik kameralarından komşularımız yardımcı oldu. Umarım bir an önce yakalanır; başka kimsenin başına böyle bir olay gelmesin" ifadelerini kullandı.