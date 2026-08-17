Sultangazi’de Harun H., yaklaşık 1 yıldır takıntılı olduğu öne sürülen kadının annesi Ünzile Ş.'yi bıçakladı. Olaya müdahale etmeye çalışan engelli bireyi de başına bardak fırlatarak yaralayan Harun H., tutuklandı. Apartmanın bahçesinde yaşanan saldırıda karnından bıçaklanan Ünzile Ş., hastanede yaklaşık bir hafta tedavi gördü.

"KIZINIZI KORUYUN" UYARISI YAPILMIŞ

Zeliha Ş., annesinin yaşadıklarını anlatırken şüpheli Harun H.'nin bir yıldır aileyi rahatsız ettiğini belirtti. Zeliha Ş., "Bu kişi bizi bir senedir rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayarda çizdiğini söyleyerek, 'Kızınızı koruyun' şeklinde babamı uyardı" dedi.

Harun H., bahçeye inen Ünzile Ş.'ye bıçakla saldırdı. Olaya müdahale eden kanser hastası ve zihinsel engelli komşuya da bardak fırlatarak başından yaraladı. Ünzile Ş. yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi; engelli komşusunun başına ise dikiş atıldı.

"SİZİ MAHVEDECEĞİM" MESAJI

Zeliha Ş., olayın patlama noktasının bahçedeki masa düzenlemesi olduğunu belirtti. Komşuların kalabalık nedeniyle masayı arkaya taşıması üzerine Harun H.'nin annesinin WhatsApp grubuna "Sizi mahvedeceğim, o masanın yerini değiştirmeyeceksiniz" mesajı attığını anlattı. Zeliha Ş., "Asıl hedef masa değil, tamamen bu bir bahane. Bir senedir kardeşimi, kafasına takıntılı hale getirdiği için asıl hedef annem" diye konuştu.

Saldırının ardından evine dönüp üzerini değiştiren şüpheli, mahalle çıkışında polisleri beklemeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin soğukkanlı tavırları ve yaralıların ambulansa taşınması anları kaydedildi. Savcı, şüphelinin kriz anında olmadığını, bilinçli ve soğukkanlı hareket ettiğini belirtti.

Zeliha Ş., annesinin hala şiddetli ağrılar çektiğini ve psikolojik olarak etkilendiklerini ifade etti. Şüphelinin tutuklandığını belirten Zeliha Ş., "Bu insan durmayacak, çıktığında tekrardan yeni bir kişiye takıntı yapıp yine çevresindeki bir insana rahatsızlık vermeye, yaralamaya devam edecek" uyarısında bulundu.